Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dünya kamu oyunun dikkatini açlık sorununa çekmek için düzenlediği Dünya Gıda Güvenliği zirvesi bugün Roma'da başladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, üç gün sürecek zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 1 milyar insanın açlık sorunuyla boğuşmasına seyirci kalınamayacağını belirterek, "Sadece bugün itibarıyla 17 bin çocuk açlıktan ölecek: Her 5 saniyede bir çocuk, yılda ise 6 milyon çocuk açlık yüzünden can veriyor" dedi.

Ban, FAO Genel Müdürü Jacques Diouf'un çağrısına uyarak zirve öncesinde 24 saat oruç tuttuğuna da değinerek, "Bir gün hiçbir şey yemeyerek oruç tutmak hiç de kolay olmadı. Ama pek çok insan için aç olmak günlük gerçeklerden biri konumunda" diye konuştu.

Diouf'un başkanlığındaki açılış oturumunda, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de hazır bulundu.

Türkiye ziyareti nedeniyle açılışa bizzat katılamayan İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun mesajı ise Senato Başkanı Renato Schifani tarafından okundu.

Napolitano, mesajında, 2009'da 1 milyar insanın açlıkla boğuştuğuna işaret etmesinin ardından, "Ekonomik ve finansal krizle birlikte tablo daha da dramatik bir hal almıştır. Bu dramı umursamamak olanaksızdır. Yaşanan ekonomik ve finansal kriz, zenginlik ve refahın ancak adil bir dağılımla anlamlı olabileceğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 liderin katıldığı FAO zirvesinin yarınki ve yarından sonraki oturumlarına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.