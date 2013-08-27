Her 5 çeyrek altından 1'i sahte

Darphane’deki grev çeyrek altında ‘düşük ayarlı’ merdiven altı üretimi tetikledi. İKO Başkanı Şengül “Piyasadaki sahte çeyrek oranı yüzde 20’ye ulaştı” dedi.

Darphane'deki grev nedeniyle başta çeyrek altın olmak üzere basılı altında sahtecilikte patlama yaşanıyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Muhammet Ali Şengül, piyasada 1 milyon çeyrek altın olduğu varsayılırsa bunun 150-200 bininin sahte olabileceğini kaydetti. Basılı altın yetkisinin sadece Darphane’ye ait olduğuna vurgu yapan Şengül “Bugün çeyrek altın 145 lira olması gerekirken, 165 liraya satılıyor. Arada 20 lira fark var. Devlet eliyle yapılan bir iş karaborsada olmamalı. Olursa vatandaş sahteye yönelir” dedi.



Suriye basımı piyasada



Ayşe Ekin Gündüz'ün Star'daki haberine göre, basılı altında sahteciliğin grev sonrasında daha da arttığını ifade eden Şengül, sözlerine şöyle devam etti: “Ortadoğu’da hurdadan bastıkları için 21 ayar altın kullanılır. Türkiye’deki sahte altınlar da 21 ayar geliyor. Geçmişte sahtecilik en çok Hamit altında görülüyordu, bu da Suriye’den geliyordu. Bugün ise en çok çeyrekte görülüyor. Bunlar yurt içinde basılıyor olabileceği gibi biz bunların çoğunlukla başta Suriye ve Irak olmak üzere yurt dışından kaçak yollarla yurda sokulduğunu düşünüyoruz.” Sahte çeyrek altınla gerçeği arasında 10 lira fiyat farkı olduğuna da dikkati çeken Şengül, fiyatları talebin belirlediğini vurgulayarak, vatandaşa ‘böyle dönemlerde ‘çeyrek almayın düğünlerde para takın’ uyarısında bulundu. Sahte çeyrek basmanın sahte para basmaktan farkı olmadığını da vurgulayan Şengül “Bu durum Türk parasını koruma kanunuyla eşittir. Burada basan kadar satan da suçludur ve ona göre kanuni işlem uygulanmalıdır” diye konuştu.



Ons fiyatı 1,400 doları zorluyor



Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde cuma günkü yükselişini sürdürdü. Cuma kapanışta ABD’den gelen konut verileriyle rekor 1.395 dolar seviyesine tırmanan altının onsu dün gün içinde 1.400 doları aştıktan sonra tekrar 1.396 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar son dönemde altınla ilgili yükseliş tahminlerini artırırken, altının tekrardan ‘güvenli liman’ haline geleceğine yönelik beklentiler de artıyor.