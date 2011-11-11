-Her 5 araçtan biri sigortasız ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Türkiye'de trafikteki 15 milyon 812 bin 460 araçtan 12 milyon 431 bin 522 aracın trafik sigortası bulunurken, yüzde 21,38'ini oluşturan 3 milyon 380 bin 938 aracın ise trafik sigortası bulunmuyor. AA muhabirinin Hazine Müsteşarlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde Ağustos ayı sonu itibariyle trafikte 15 milyon 812 bin 460 araç bulunuyor. Ekim sonu itibariyle 12 milyon 431 bin 522 aracın trafik sigortası bulunurken, 3 milyon 380 bin 938 araç ise trafik sigortası olmadan trafikte geziyor. Türkiye'nin sigortasız araç sayısının en fazla olduğu il olan Manisa'da 422 bin 528 araçtan 259 bin 284 araç sigortalıyken, trafikteki araçlardan yüzde 38,64'ü sigortasız. Sigortalı araç sayısının en fazla olduğu Trabzon'da ise 114 bin 865 araçtan 106 bin 776'sı sigortalı, sigortasızlık oranı ise yüzde 7,04. Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'da bulunan 2 milyon 898 bin 815 araçtan 2 milyon 570 bin 669 araç sigortalıyken, trafikteki araçların yüzde 11,32'inin sigortası yok. Başkent Ankara'da da 1 milyon 347 bin 151 araçtan 1 milyon 193 bin 762 aracın sigortası varken, sigortasız araçların oranı ise yüzde 11,39. 1 milyon 8 bin 449 aracın trafikte bulunduğu İzmir'de de 785 bin 23 araç sigortalı, araçların yüzde 22,16'sı ise sigortasız.