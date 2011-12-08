-Her 4 mükelleften biri İstanbul'da ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Türkiye'de vergi ödeyen her 4 mükelleften biri İstanbul'da bulunuyor. 3 büyük şehirdeki mükellefler de Türkiye'deki toplam faal mükelleflerin, yüzde 40'ını oluşturuyor. İstanbul'da 1 milyon 397 bin 535, Ankara'da 402 bin 871, İzmir de ise 353 bin 6 faal vergi mükellefi bulunuyor. Türkiye'deki gelir, kurumlar, katma değer ve basit usulde vergi ödeyen toplam faal mükellef sayısı ise 5 milyon 387 bin 673. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, kasım ayı itibariyle 5 milyon 387 bin 673 faal vergi mükellefinin, 1 milyon 707 bin 894'ünü gelir vergisi mükellefleri, 663 bin 397'sini kurumlar vergisi mükellefleri, 2 milyon 296 bin 854'ünü katma değer vergisi mükellefleri, 719 bin 528'ini basit usul vergi mükellefleri oluşturuyor. -Küçük esnafın oluşturduğu basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı düşüyor- Faal mükellef sayısındaki değişimlere bakıldığında, bu yılın 11 ayında toplam mükellef sayısında 36 bin 355 artış yaşandığı görülüyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi faal mükellef sayılarının tümü artarken, küçük esnafın oluşturduğu basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı ise azaldı. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı, Ocak ayına göre Kasım sonu itibariyle, 726 bin 331'den, 719 bin 528'e geriledi. Öte yandan, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı Ocak ayında 2 milyon 362 bin 733, Kasım ayında ise 2 milyon 389 bin 618 olurken, kira geliri (gayrimenkul sermaye iradı-GMSİ) mükellefleri de Ocak ayında 971 bin 595 iken, Kasım ayında ise 1 milyon 43 bin 58 oldu. -İllere göre mükellef sayısı- İllere göre faal vergi mükellef sayısında ise ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul, 1 milyon 397 bin 535 vergi mükellefiyle, toplam faal vergi mükelleflerinin yüzde 25,9'unu oluşturuyor. Ankara'da 402 bin 871 faal vergi mükellefi, İzmir'de ise 353 bin 6 faal vergi mükellefinin bulunduğu dikkate alındığında, Türkiye'nin 3 büyük şehrindeki vergi mükelleflerinin de toplam vergi mükelleflerinin yüzde 40'ını oluşturduğu görülüyor.