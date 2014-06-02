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Dünya
Deutsche Welle

Her 3,5 dakikada 1 soygun

Son bir rapora göre, Almanya’da hırsızlık vakaları son 15 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Her 3,5 dakikada bir evin soyulduğu ülkede listenin başında Bonn kenti geliyor.

02 Haziran 2014 13:48


Welt am Sonntag gazetesinde, 2013 yılına ait kriminal istatistiklere atıfta bulunularak yayınlanan habere göre, hırsızlık vakalarının sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 3,7 artışla 149 bin 500'e çıktı. Bu da Almanya'da her 3,5 dakikada bir soygun yaşandığı anlamına geliyor.

Sadece geçen beş yılda vaka sayısı yüzde 33 artış kaydetti. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in konuya ilişkin rakamları çarşamba günü resmi olarak açıklayacağı kaydedildi.

Alman Sigortacılar Birliği (GDV), gazetenin sorusu üzerine “soygunların verdiği zararın 480 milyon euro ile rekor seviyeye çıktığını” bildirdi. GDV yönetim kurulu başkanı Jörg von Fürstenwerth, hane başına 3 bin 300 euroluk bir zararın söz konusu olduğunu söyledi. Bunu da evlerde giderek daha fazla oranda dijital kamera, laptop, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar gibi pahalı elektronik cihazların bulunmasına bağladı.

Araştırmaya göre, Bonn kenti 100 bin hane başına 563,8 soygunla en fazla vakanın yaşandığı kent oldu. Bunu Aachen ve Köln izledi. En güvenli kentin ise 53,9 vakayla Augsburg olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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