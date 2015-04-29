Her 3 kişiden biri kayıt dışı çalışıyor

Edirne'de düzenlenen 'Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi' kapsamında, gazetecilerle bir araya gelen SGK yöneticileri Türkiye'de kayıt dışı istihdam ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Savaş Alıç, "Türkiye'de her 100 çalışandan 32’sinin kayıt dışı çalıştığını belirtti. Alıç bu oranın kadınlarda çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Türkiye’de 1.5 milyonun üzerinde aktif işyeri olduğunu ve SGK da 2 bin kadar denetmen olduğunu ifade eden Alıç, "SGK'da bugün itibariyle 2 bin kişi denetim elemanı var. Aktif 1.5 milyon işyeri var. Bizim bu kadar denetim elemanıyla 1.5 milyon üzerindeki aktif işyerini denetlemenin zaten imkanı yok" dedi.

Kayıt dışı çalışmada kadınlar erkeklerden daha mağdur

Türkiye’de 2015 yılı Ocak ayı kayıt dışı istihdam verilerini açıklayan daire başkanı Alıç, her 3 kişiden birinin kayıt dışı çalıştığını söyledi. Kadınların, erkeklere bu konuda daha çok mağdur durumda olduğunu kaydeden Alıç, "Türkiye’de 2015 Ocak ayı verilerine baktığımızda 2002 yılında yüzde 52 seviyesinden yüzde 32’ye geldik. Yani her 100 çalışandan 32’si kayıt dışı çalışıyor. Kabaca bir hesapla 3 çalışanımızdan biri maalesef kayıt dışı durumunda. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı, erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Neredeyse 2 kadın çalışımızdan biri sigortasız çalıştırılırken, erkeklerde bu oran daha düşük. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranı yüzde 48.44, erkeklerde ise yüzde 29.29" diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamın sektörlere göre dağılımı hakkında bilgi veren Savaş Alıç, en yoğun kayıt dışılığın tarım sektöründe görüldüğünü belirterek, "En fazla kayıt dışı istihdamın olduğu alan tarım sektörü. Yüzde 80’lerin altına hiç düşmedi. Belki 10 yıldır yüzde 85’ler seviyesinde seyrediyor" dedi.