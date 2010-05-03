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Dünya

Her 24 Nisan'da Türk bayrağı yakacağız

Türk bayrağını yakan Ermeniler yine meydan okudu. Ermeni soykırımı tanınmazsa her 24 Nisan'da Türk bayrağı yakacaklarını açıkladılar.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- 24 Nisan’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Türk bayrağını yakan Ermeni göstericilerin lideri Türkiye’ye meydan okudu. Türkiye ile protokollerin imzalanmasına karşı çıkan Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnaksütyun Partisi’nin gençlik kolu lideri Arthur Gazaryan, Ankara’nın soykırımı tanımaması halinde her 24 Nisan’da Türk bayrağı yakmaya devam edeceklerini açıkladı.


Resmi Ermenistan Radyosu’nun girişimiyle diaspora Ermenilerine yönelik yayın yapan PanARMENIAN.Net’in haberine göre, 24 Nisan günü Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu portreleriyle birlikte Türk bayrağını ateşe veren Ermeni göstericilerin başını çeken Gazaryan, “Bizim taleplerimiz Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından ibaret değil. Eğer Türkiye sembollerine saygı gösterilmesini istiyorsa, bayrak yakma eylemlerinin sona ermesine istiyorsa, soykırımı tanımalı ve sonuçlarına katlanmalıdır” diye konuştu.


Taşnak gençlik lideri, aksi takdirde her 24 Nisan’da Türk bayrağını yakmaya devam edeceklerini söyledi. (Milliyet)

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