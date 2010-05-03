Her 24 Nisan'da Türk bayrağı yakacağız

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Resmi Ermenistan Radyosu’nun girişimiyle diaspora Ermenilerine yönelik yayın yapan PanARMENIAN.Net’in haberine göre, 24 Nisan günü Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu portreleriyle birlikte Türk bayrağını ateşe veren Ermeni göstericilerin başını çeken Gazaryan, “Bizim taleplerimiz Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından ibaret değil. Eğer Türkiye sembollerine saygı gösterilmesini istiyorsa, bayrak yakma eylemlerinin sona ermesine istiyorsa, soykırımı tanımalı ve sonuçlarına katlanmalıdır” diye konuştu.



Taşnak gençlik lideri, aksi takdirde her 24 Nisan’da Türk bayrağını yakmaya devam edeceklerini söyledi. (Milliyet)