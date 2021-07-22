"Her 2 saatte 3 sağlıkçı şiddet görüyor"

İlgezdi, 1 Haziran 2012’de başlayan “Beyaz Kod” uygulamasında 1 Nisan 2021’e kadar toplam 110 bin 475 vaka yaşandığını kaydederek “Buna göre aylık 1083, günlük 36, saatte 1,5 sağlıkçı şiddete maruz kaldı. Ekim 2019’da sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin araştırılması için verdiğimiz Meclis araştırma önergesi teklifi AKP oyları ile reddedilmişti” ifadelerinin kullandı.

Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için ciddi yaptırımlara ihtiyaç olduğunu belirten İlgezdi, “Muayene başına 5 dakika ayrılan bir sistemde nitelikten bahsetmek mümkün olamaz. Bunların sonucunda hekimler öfke ve şiddetin temel öznesi oldular. Çünkü hastalar karşılarında sistemi kuran bürokratları değil, uygulamak zorunda kalan hekimleri buluyor” dedi.