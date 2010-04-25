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Ekonomi

Her 2 asansörden 1'i tehlikeli

Makina Mühendisleri Odası'nın araştımasına göre türkiye'de her iki asansörden biri tehlikeli.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odasının hazırladığı ''Asansörlerde Durum Raporu''na göre, Türkiye'de denetlenen ortalama 2 asansörden 1'i ''kesinlikle kullanılamaz'' durumda.


Bu tabloya rağmen denetimin sınırlı kalmasının eleştirildiği raporda, geçen yıl ülkedeki yaklaşık 177 bin asansörden sadece yüzde 5,5'inin oda tarafından kamu denetimine tabi tutulduğu bildirildi.


Çeşitli illerden toplam 38 belediyede yapılan denetimlerde toplam 9 bin 763 asansör incelendi. Bunların 4 bin 645'inin (yüzde 48) ''kesinlikle kullanılamaz'', 2 bin 975'inin (yüzde 30) ''eksikleri giderildikten sonra kullanılabilir'' ve 2 bin 136'sının (yüzde 22) ''iyi'' durumda olduğu belirlendi.
Rapora göre, Oda tarafından 2004-2009 yılları arasında yapılan tüm denetimlerin ortalaması alındığında denetlenen asansörlerin yüzde 51,3'ünü ''kesinlikle kullanılamaz'', yüzde 17,1'ini ''eksikleri bulunan'', yüzde 30,7'sini ise ''kullanılabilir'' durumdaki asansörler oluşturdu.



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