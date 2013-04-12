HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TÜİK verileri ve DİSK-AR’ın araştırmalarına göre, işsizlikte kadın oranı 11.9’a yükseldi. Aralık ayı işsizlik verileri değerlendirildiğinde, bir yıl içinde her 100 yeni işsizden 91’i kadın.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kadınların mart ayındaki işsizlikten erkek şiddetine kadar uzanan yelpazede içinde bulundukları durumun manzarasını ortaya koydu.

Son bir yılda işsiz kalan kişilerin yüzde 53’ünü yüksekokul mezunu kadınlar oluşturuyor. Bir yılda kayıt dışı çalışan kadınların sayısı 190 bin. İstihdama yeni katılan kadınların yüzde 35’i kayıt dışı çalışıyor. Türkiye’de iş bulma umudunu yitiren 2 milyon 69 bin kişi var. Bunun yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. İşsiz sayılmayan umudunu yitirmiş kadınlar da eklendiğinde kadın işsizlik oranı yüzde 11.9 değil yüzde 22’ye yükseliyor.

Okulöncesi okullaşma oranı yüzde 10’a düştü

Nazlıaka, 4+4+4 düzenlemesinin kız çocuklarının okullaşmasının önündeki engel olduğuna verilerle dikkat çekti. Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 10 düştü. Kız çocuklarında bu oran yüzde 12 geriledi. 8.sınıfı bitiren 66 bin 67 kız öğrenci herhangi bir ortaöğretim kurumuna kayıt yaptırmadı. Bu öğretim yılında açık liseye kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 28 bin 790 kişi arttı.