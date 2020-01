-Her 100 kişiden biri Türkiye'de yaşıyor ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Dünyada her 100 kişiden biri Türkiye'de, her 5 kişiden biri de Çin'de yaşıyor. AA muhabirinin IMF tarafından hazırlanan ''Dünya Ekonomik Görünümü'' raporundan yaptığı hesaplamalara göre, dünya nüfusu artış hızı yavaşlamakla birlikte yine de olağanüstü boyutlarda artmaya devam ediyor. Verilere göre, 2000 yılında yaklaşık 6 milyar 95 milyon kişi olan dünya nüfusu, 2011 yılında 6 milyar 946 milyon kişiye ulaştı. Dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar 254,5 milyon kişiye, 2025 yılında ise 7 milyar 989,7 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Nüfus açısından dünya ülkeleri içinde ilk sırada yer alan ve dünya nüfusundan neredeyse beşte birinin yaşadığı Çin'in nüfusu, bu yıl 1 milyar 348,1 bin kişiyi, Hindistan'ın nüfusu ise 1 milyar 209,9 milyon kişiyi aşmış durumda. Nüfus büyüklüğü bakımından üçüncü sırada bulunan, dünya nüfusunun yüzde 4,50'ini barındıran ve bu yıl itibariyle nüfusu 312,9 milyon kişiye ulaşan ABD, dördüncü sırada 240,5 milyon kişi nüfusu ile Endonezya, beşinci sırada 194,9 milyon kişi nüfus ile Brezilya, altıncı sırada ise 175,3 milyon kişi nüfus ile Pakistan bulunuyor. Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya ve Pakistan'ın toplam nüfusu dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu yıl itibariyle nüfusu 72,15 milyon kişi olarak belirlenen Türkiye, nüfus büyüklüğü bakımından dünyada 19'uncu ülke konumunda ve yüzde 1,04 paya sahip. Türkiye'nin nüfusunun 2015 yılında 75,50 milyon kişiye, 2025 yılında ise 90,50 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece Türkiye'nin 2025 yılında dünyada nüfus büyüklüğü bakamından 17'inci ülke olacağı ve yüzde 1.13 pay alacağı öngörülüyor.