Her 100 çocuktan 80’i ailesinden şiddet görüyor

Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, 20 Kasım Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde, minik dünyaların aile içinde kararan hayatlarını araştırma sonuçlarıyla T24’e anlattı. Araştırmaya göre, her 100 çocuktan 80’i ailelerinden şiddet görmektedir. Çeltikçi "Çocuğa şiddeti durdurun! Küçük de olsa, her bir çocuğumuz insanca ve saygın yaşama hakkına sahip vatandaşlardır” diyen Çeltikçi, ailelere ve toplumun her kesimine "Çocuklarımızı dinleyelim" dedi.

Her 100 çocuktan 80’i sözel, fiziksel psikolojik ve manevi şiddet görüyor

Derneğin, araştırması çocukların aile içinde nasıl bir cendere içinde yaşadıklarını gösteriyor. 2010’da İstanbul, Bakırköy örnekleminde 4 bin ilköğretim ve lise öğrencisi üzerinde "Aile ve Okullarda Disipline Yönelik Öğrenci- Öğretmen Görüşleri" başlıklı araştırma yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, ‘Ortalama her 100 çocuktan 80’i ailelerinden ‘sözel, fiziksel veya psikolojik-manevi şiddet’ görüyor. Aynı araştırmada, çocukların yüzde 90’ı “Dayak-şiddet tamamıyla yok olmalı”. Yüzde 90’lık bir oran "Bize bağırmasınlar, iyilikle anlatsınlar" diyor.

Yüzde 89, "Büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz bize anlamsız ve birdenbire çıkışmasın" derken “Toplum içinde kız ya da erkek arkadaşlarımızın önünde bize bağırmasınlar ve vurmasın” diyenlerin oranı yüzde 80. Yüzde 80’i, "Bize kötü davranmasın ve hakaret etmesin” dedi.

Çocukların yüzde 62’sinden fazlası fiziksel şiddete uğruyor

Çocuk Hakları Zirvesi Başkanı Ebrize Çeltikçi’nin dikkat çektiği, bir başka araştırmada aile içinde çocuklara yönelik fiziksel şiddet rakamları veriliyor. 2002 yılında 50 bin 473 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre, “Türkiye’ de fiziksel cezaya maruz kalan çocukların oranı yüzde 62’yi “ geçiyor.

Dayağın oranı yüzde 84

"Ailede baskı had safhadadır” denilen araştırmada, çocuğa yönelik şiddet de en çok başvurduğu yöntem yüzde 84 oranla dayak. İkinci sırada ise yüzde 78 oranla, 'hakaret’ yer almaktadır.

Çocukların yüzde 95’i evde ve okulda ‘birey’ olma mücadelesi

Araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukları ‘adam yerine konulma’ noktasında buluşturuyor. Çocukların yanıtlarında ayrı bir birey olduklarını vurgulamaları dikkat çekiyor. Evde ve okulda sevgi, şefkat, anlayış ve diyalog istiyor. Yüzde 95 "Küçük de olsak, bize birey olarak davransınlar”, Yüzde 95” Güvensinler-kişiliğimize saygı duysunlar", Yüzde 95, "Hakaret etmeyip güzel konuşsunlar”, Yüzde 90, "Sevgiyle şefkatle yaklaşsınlar” diyor. "Uyarılarını sakin yapsınlar” diyenlerin oranı yüzde 85. Söz hakkı tanısınlar” yüzde 75, "Bizi dinlesinler" yüzde 75, Yine yüzde 75’lik bir oranda "Kararlarıma, Düşüncelerime saygı duysunlar" yüzde 75, "Sorunlarımı paylaşsın” diyenlerin oranı yüzde 75.