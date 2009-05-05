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Ekonomi

Her 10 üründen dördü standartlara aykırı

Bakanlıkca son 5 yılda gerçekleştirilen piyasa denetimlerinde, her 10 üründen 4'ünün standartlara aykırı olduğu belirlendi.

05 Mayıs 2009 03:00

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın son 5 yılda gerçekleştirdiği piyasa gözetim ve denetim çalışmalarında, her 10 üründen 4'ünün standartlara aykırı olduğu belirlendi. Üretim aşamasındaki mamül denetimlerinde 96 üründen 71’i mevzuata aykırı bulundu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları çerçevesinde 2004 yılında toplam bin 923 ürün, 2005 yılında ise toplam 2 bin 168 ürün denetlendi. Söz konusu dönemde, birer yıllık zaman dilimlerinde denetlenen ürünlerin yüzde 40'ının yönetmeliklere uygun, yüzde 60'ının ise aykırı olduğu tespit edildi.

2006 yılında denetlenen 2 bin 504 üründen, yüzde 73'ü mevzuata uygun, yüzde 27'si mevzuata aykırı bulundu. 2007 yılında ise 3 bin 270 ürün denetlendi. Bu ürünlerden yüzde 88'inin yönetmeliğe uygun, yüzde 12'sinin yönetmeliğe aykırı olduğu belirlendi. 2008 yılında ise bin 810 ürün denetlenirken, bu ürünlerden yüzde 57'sinin mevzuata uygun, yüzde 43'ünün aykırı olduğu tespit edildi.

Bu sonuçlara göre, 2004-2008 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde, denetlenen toplam 11 bin 675 üründen yüzde 63'ü yönetmeliklere uygun, yüzde 37'si aykırı bulundu.

Hazır ambalajlı mamullerle ilgili çalışmalar çerçevesinde ise 75 firma ve 96 ürün denetlendi. Bu ürünlerden 25'i ilgili mevzuata uygun bulunurken, 71'inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki denetimler

Söz konusu dönemde, akaryakıt ve LPG istasyonlarında, marker ve lisans denetimi konularında toplam 9 bin 38 denetim yapıldı. Bu denetimlerde 234 istasyon, lisanssız satış yaptığı, 41'i ise marker oranlarına uymadığı için mühürlendi.

Reklam Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvurular ve uygulanan cezalar da raporda yer aldı. Rapora göre, 2008 yılında Reklam kurulu'na bin 541 başvuru yapıldı. 679 dosya kurula sevk edildi.

Reklam Kurulu, söz konusu dönemde 381 reklama durdurma cezası, 200 reklama da para cezası verdi. Kurul, 2008 yılı içerisinde toplam 10 milyon 206 bin 662 lira para cezası uyguladı.

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