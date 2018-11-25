"Her 10 kadından 4'ü hayatının bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete uğruyor"

T24 Ankara

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, AKP’nin iktidarda olduğu son 16 yılda kadına yönelik şiddetin katlanarak arttığına, 2002-2017 yılları arasında 14 bin 293 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekti. Bu cinayetlerin en az yarısının aile içi şiddet vakası olduğuna dikkat çeken Karabıyık, 2003 ile 2017 yılları kadın cinayetlerinde yüzde 392 arttığını belirtti.

Yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3 olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu kadınların yüzde 48.5'inin ise yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi.

"2018 yılının ilk 6 ayında

en az 63 çocuk annesiz kaldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, 2018 yılının ilk on ayında 344 kadının öldürüldüğünü, 242 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getirerek, “Kadınlar en çok eşleri ve yakınları tarafından öldürülüyor, canice hayattan koparılıyor. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilemiyor hatta şiddet artarak devam ediyor; yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalıyor ve kadınlar, AKP’nin çıkmaza soktuğu ekonomik krizin bedelini hayatları ile ödüyor. Ekonomik kriz ve neden olduğu işsizlik, her gün yapılan zamlar ve yoksulluk, sosyal bozulmalara ve şiddete neden oluyor” dedi.

Resmi verilere göre yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48.5 olduğuna dikkat çeken Karabıyık, “Kadınlar şiddete uğradığını dile getiremiyor, en yakınları tarafından canice öldürülüyor, çocukları ise annesiz kalıyor. 2018 yılının ilk 6 ayında en az 63 çocuk annesiz kaldı, yüzlerce kadın hayallerinden koparıldı” sözleriyle şiddetin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Karabıyık, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve kadına karşı uygulanan şiddet ve ayrımcılığın son bulması isteğimizi yineliyorum. Toplumun temeli olan kadınlarımıza hak ettikleri değerde güzel bir yaşam diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.