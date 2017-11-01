'hepsiburada.com'dan ikinci E-Ticaret Zirvesi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, \'hepsiburada.com\' tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi\'nin ikincisi yapıldı.

\'hepsiburada.com\' paydaşlarının yanı sıra E-Ticaret Zirvesi\'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri katıldı. Zirvede konuşan hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye\'de e-ticaretin gelişimini sürdürdüğünü ve her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Ekmekçi, \"Bilişim Sanayicileri Derneğinin verilerine göre, 2013 yılından bugüne e-ticaret hacminde yüzde 120\'nin üzerinde bir büyüme oldu. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye\'nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz\" diye konuştu.

Zirvede ayrıca hepsiburada.com iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi ve teslimat konularında özel eğitimler verildi.



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