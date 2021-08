Hepsiburada, Nasdaq'da halka arz için görüşme başlattı

Doğan Holding'e ait Hepsiburada, Nasdaq'da 700 milyon dolarlık halka arz için görüşme başlattı. Halka arzı için hisse fiyatının 11-13 dolar civarında olacağı öngörülürken, sürecin tamamlanması halinde Hepsiburada, Nasdaq borasında işlem gören ilk ve tek Türkiye şirketi olacak.

Hepsiburada 56 milyon 740 bin adet B grubu hissesini Nasdaq'ta halka arzı için SEC'e kayıt beyannemesini sundu ve bu kapsamda yatırımcı görüşmelerine başladı.

Gazete Duvar’da yere alan habere göre, ABD Nasdaq borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 ila 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

New York’ta sermaye piyasaları düzenleme kurumuna ibraz edilen dosyalara göre, şirket 3,59 milyar dolar ile 4,24 milyar dolar arasında değerlendi.