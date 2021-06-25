Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem görmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvurdu

Hepsiburada, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) NASDAQ Borsası’nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattığını duyurdu. Halka arzın tamamlanması halinde Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi olacak.

Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sunduğunu açıkladı.

Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 ile 13 Amerikan doları arasında olması bekleniyor.

Şirketin halka arzında, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC lider aracı kurum olarak görev yapacaklar.

BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.













