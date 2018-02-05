Hepsiburada ile Antalya'da "dijital dönüşüm seferberliği"

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, Antalya\'da faaliyet gösteren KOBİ, girişimci ve esnafları ‘E-Ticaret Zirvesi’nde biraraya getirdi. Hepsiburada, dijital dönüşüm, online ödeme, teslimat ve dijital pazarlama konularında düzenlediği toplantılarla işletmelere e-ticaret alanında eğitim vererek desteklemeyi amaçlıyor.

Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret toplantılarının yeni durağı Antalya oldu. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sadi Kan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Ömer Gürkan’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Hepsiburada yöneticilerinin yanı sıra Google, İdeasoft, eFinans, AyenSoftware gibi teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri de e-ticaret potansiyelini arttırma çözümlerini anlattı. ETİD, ANSİAD, ANTİAD, ANTGİAD gibi sivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin yer aldığı toplantıda sektör profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini yerel marka sahipleriyle paylaştı.

Antalya ve çevre illerinden 700’ün üzerinde işletme sahibinin katıldığı etkinlikte, \'dijital dönüşüm\', \'online ödeme\', \'lojistik ve girişimci kadınların dünyası\' konu başlıklarında oturumlar gerçekleşti. Eğitim seanslarının da yer aldığı zirvede Antalya’da e-ticaret yapan işletmelerin başarı hikayeleri de işletme sahipleri tarafından paylaşıldı. KOBİ’ler ve işletme sahipleri online satışa başladıktan sonra cirolarında önemli bir artış gözlemlediklerini belirtirken, yaşadıkları dijital dönüşüm süreciyle birlikte çevre illere de hizmet vermeye başlamanın işlerini geliştirmekte büyük fayda sağladığını ifade etti.

“TÜRKİYE’DE ERİŞİLMEMİŞ CİDDİ BİR POTANSİYEL VAR”

Etkinlik kapsamında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, \"Ülkemizde e-ticaret gelişimini sürdürüyor. E-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 3,5’larda, dünyada ise bu oran yüzde 8,5. Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyel mevcut. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz\" diye konuştu.

HEPSİBURADA PAZARYERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde; online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı.

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