Hepsi De Feo olunca...

İtalya'da, bütün oyuncularının soyadlarının aynı olduğu futbol takımı, hakemin kabusu oldu.



Serino kentindeki bir amatör takımın bütün oyuncularının soyadı De Feo. Bunun yanı sıra takımın antrenörü, sözcüsü, doktoru ve 12 sponsorunun soyadları da aynı.



Takımın sahasının da kentin "Raffaele De Feo" caddesinde bulunması, bu karmaşanın üzerine tuz biber ekiyor.



Takım, eski Serie A oyuncusu Maurizio De Feo tarafından kuruldu. De Feo, şimdi Guinness Rekorlar Kitabına başvurmayı düşünüyor.



Bölgede De Feo isminin çok yaygın olduğu belirtiliyor.

