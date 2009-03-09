



Beşiktaş’ta Hacettepe karşısında alınan üç puan, futbolcuların kötü futbolunun üzerini örtmedi. Teknik Direktör Denizli oyuncularını sert bir şekilde uyardı, onlara tavır alarak memnun kalmadığını gösterdi



Ligin zirvesine adım adım ilerleyen, eleştirilen futboluna rağmen Trabzonspor’u geride bırakan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Mustafa Denizli, “testi kırılmadan” tedbirini almaya çalışıyor. Kötü oyuna rağmen kazanan futbolcularını oyun nedeniyle azarlayan Denizli, sert yüzünü göstererek durumun ciddiyetini kavratmaya çalıştığı belirtildi.



Mustafa hoca, maç sonrasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı uyarıda, “Böylesine goller yiyen bir takım şampiyonluğa nasıl ulaşır? Takım olarak hepiniz suçlusunuz. Gol attıktan sonra takım halinde defans kurgusunu bozmanız neredeyse pahalıya patlıyordu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Mustafa Denizli’nin, dönüş yolculuğu sırasında da futbolcularına tavır koyduğu dikkatlerden kaçmadı. Ankara’ya gidiş sırasında verilen molada oyuncularıyla birlikte oturup, çay içerek sohbet eden Denizli’nin, dönüşte ise ayrı bir masada, sadece yardımcılarıyla birlikte olduğu gözlemlendi.



Her galibiyetten sonra oyuncularına iki gün izin veren siyah - beyazlı teknik adamın, takımın önceki gece sabaha karşı üçte İstanbul’da olmasına rağmen bir gün izin vermesi de dikkat çekti. Siyah-beyazlı oyuncular, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ise bugün yapacakları idmanla başlayacak.