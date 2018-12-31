"Hepimizin Cumhurbaşkanı AKP adaylarını belirliyor, onları şehir müdürleri gibi görevlendiriyor"

Yıldırım için dikkat çekici iddia: Görevden alınacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'nin İstanbul adayı ve aynı zamanda Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım’a “Derhal ya Meclis Başkanlığından istifa et ya da belediye başkanlığı adaylığından çekil” çağrısında bulundu. Torun ayrıca, Yıldırım'ın Başbakanlığı bıraktığı gibi, Belediye Başkanlığını da bırakmak zorunda kalacağını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Yıldırım’ın Tayyip Erdoğan tarafından “şehir müdürü adayı” olarak atandığını belirtti. Torun şunları kaydetti:

“Hepimizin Meclisinin Başkanı İstanbul’a belediye başkanı adayı oldu. Kendi gönlünden Meclis’te kalmak geçse de bunu yapamadı. Çünkü kendi iradesi yok. Atandığı yere gidiyor. Hepimizin Cumhurbaşkanı AKP adaylarını belirliyor, atamasını yapıyor. Onları bir siyasi partinin halk tarafından seçilecek adayları gibi değil, kendi başkanlığı tarafından atanmış şehir müdürleri gibi görevlendiriyor.



Türkiye bu garipliği sindiremiyor. Ne CHP’lisi, ne Ak Partilisi ne MHP’lisi, ne HDP’lisi ne Saadet Partilisi ne de İyi Partilisi hepimizin Cumhurbaşkanının Ak Parti adaylarını atamasını hazmedemiyor. Bu durumu normal bulmuyor. Erdoğan vesayetçi sistemi ortadan kaldırmadı, tüm vesayet mekanizmasını kendinde topladı.”

"Gel deyince gelecek git deyince gidecek"

Seyit Torun Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı olduğunu hatırlatarak “şimdi çıkmış İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis başkanı da olmak istiyor. Çünkü Erdoğan da hala hem İstanbul Belediye Başkanı, hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı” dedi.

Torun sözlerini şöyle sürdürdü:



“Meclis başkanı bize her İstanbullunun başkanı olacağı sözünü verdi. Pendikliye de hesap vereceğini, Beşiktaşlıya da hesap vereceğini söyledi. Ama kendisi bile buna inanamıyor. Çünkü Türkiye’de her seçmen gibi Meclis Başkanı da biliyor ki aslında sadece bir kişiye hesap verecek. O gel deyince gelecek, git deyince gidecek. Binali Yıldırım’ı Başbakanlık görevine halk seçerek getirmişti. Ancak o, Cumhurbaşkanı git dediğinde gitti. Seçmenin iradesine ihanet etti. Yine edecek.”

Süresi dolmadan görevden alınacak

Seyit Torun, Binali Yıldırım Başbakanlığı bıraktığı gibi, Belediye Başkanlığını da bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Torun “Bu durum Binali Yıldırımın haysiyetini zedelemiyor olabilir. Ancak seçmenlerin haysiyetini zedeliyor” dedi.

“Seçmen bu seçimlerde haysiyetine sahip çıkacak ve sadece kendi seçtiklerini iş başına getirecek. Atanmış memurlar değil seçilmişler iş başına gelecek” diyen Torun şöyle devam etti:



“İstanbul seçmeni kendisinden başka bir iradeye sadakat kabul etmeyecek. Binali Yıldırım İstanbul’u hak etmiyor. İstanbullu İstanbul’u hak edene teslim edecek.



Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday oldu. Böylece Meclisin, yani hepimizin ona sağladığı olanakları halkın rızası olmadan kullanabilecek. Bakanların, valilerin arkasında durmak zorunda kalmayacak. Normalde harcayabileceğinden katbekat fazla kaynaklarla seçim çalışması yapabilecek.



Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakamıyor çünkü devletin arabasına, benzinine, forsuna ihtiyacı var.



Binali Yıldırım bu adaletsizliği içine sindiriyor olabilir. Seçmen sindirmeyecek. İstanbul seçmeni haksızlığa, adaletsizliğe, siyasi ahlaksızlığa başvuranlara dersini verecek. Onlara artık çoktan hak ettikleri emeklilik hayatının önünü açacak. Erdoğan görevden almadan önce seçmen haysiyetli bir hayat sürme imkanını emeklilikte yaşamaları için kendisine bir fırsat verecek.”