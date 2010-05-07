T24 - Teknik Direktör Daum, oyuncularıyla dün yaptığı toplantıda Ankaragücü maçını kazanamamaları halinde çok ciddi sıkıntıya düşeceklerini ifade etti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Türkiye Kupası’nda yine hayal kırıklığı yaşayan oyuncularını dün sabahki antrenmanda bir hayli moralsiz görünce yaklaşık 40 dakika süren bir toplantı yaptı.



Ligi şampiyon bitirmeleri halinde büyük bir iş başaracaklarını hatırlatan Alman hoca, “Çifte kupa hedefimize yeni sezonda da ulaşabiliriz. O yüzden bu yenilgiyi unutun. Bizim asıl görevimiz lig şampiyonluğu. Göreceksiniz şampiyonluğu kazanınca kupayı kaybettiğimizi kimse hatırlamayacak. Bu taraftara ve camiaya borcumuzu ödemeliyiz. Ankaragücü maçının affı yok. Ligi de kaybedersek hepimizi gönderirler. Bunu aklınızdan çıkarmayın” dedi.



Şampiyonluk yolunda ellerinde önemli bir avantaj bulunduğunu ve hafta sonu kazanmaları halinde zafere çok yaklaşacaklarını kaydeden Daum, “Ankaragücü bize çelme atmak için çok dirençli ve saldırgan oynayacaktır. Gücümüzü sahaya yansıtamazsak sorun yaşarız. Sizden artık hafta sonuna konsantre olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.





Hazırlıklar başladı



Sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarına moralsiz başladı. Teknik kadro, oyuncuları neşelendirmek için çaba harcarken, sakat olan Santos ile Lugano çalışmaya katılmadı. Urfa’daki sıcak hava nedeniyle güç kaybeden Fenerbahçeli oyuncuların çoğu günü dinlenerek geçirirken, yedek oyuncular çift kale maç oynadı. Tam takım bugün Ankaragücü maçının taktik provasını yapacak olan Fenerbahçe, yarın da Ankara’ya giderek kampa girecek. Lugano ile Santos’un durumu bugün netleşecek.





