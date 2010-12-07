Hepimiz WikiLeaks'iz

T24- WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın hesaplarını donduran İsviçreli bankanın web sitesi de dahil Assagne'ı köşeye sıkıştıran pek çok kurumun sitesi DoS saldırılarıyla çökertiliyor.

WikiLeaks'ı köşeye sıkıştırmaya çalışan devlet kurumları ve şirketlere, sivil 'beyaz yakalı' hackerlar savaş açıyor. Özellikle Batı kamuoyunda WikiLeaks ve Assange'a destek artarken, bazı hacker grupları da Assange'ı zor durumda bırakan kuruluşların sitelerine saldırı düzenliyor.

Önceki gün WikiLeaks'in bağışları topladığı çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'ın kurumsal sitesi, WikiLeaks hesabını kapattığını açıkladıktan kısa süre sonra 'Anonymous' adlı hacker grubunun saldırısıyla çöktü.

Bugün sabah çok erken saatlerde, bu kez Assange’ın hesaplarını donduran İsviçreli Switzerland Post’un web sitesi bilgisayar eylemcileri tarafından çökertildi.



Kendini Operation: Payback (Görev: Misilleme) olarak adlandıran grup, Twitter’da yayınladıkları mesajda, bankanın sitesine DoS (Denial of Service) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

WikiLeaks ile her hangi bir organik bağı olmadığını söyleyen hacker ekibi, "Ancak aynı demokratik hedefleri paylaşıyoruz" dediği WikiLeaks'e destek için eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

İki hacker grubu da PayPal'in dışında, sunucularından WikiLeaks'i atan Amazon, alan adı hesabını kapatan EveryDNS ve Assange'ı 'terörist' olarak nitelendiren çeşitli hükümet kurumları olmak üzere pek çok hedefe siber-saldırı gerçekleştirmeye devam edeceklerini duyurdu.



HEPİMİZ WIKILEAKS'İZ





Hackerlara ek olarak, tüm dünyada yüzlerce siber-demokrasi grubu, alan adı ve sunucu problemleriyle karşılaşan WikiLeaks'e 'ayna' görevi görerek kendi alan adlarını WikiLeaks'e yönlendiriyor. Geçen hafta sayısı 50 civarında olan bu siteleir, WikiLeaks'e yönelik sindirme girişimlerinden sonra 1000'e yaklaştı.

Bu arada Assange'ın geçen hafta yaptığı "Sırada büyük bir Amerikan bankasına ait belgeler var" şeklindeki açıklamasına konu olduğuna inanılan Bank of America, belgelerin açıklanma ihtimaline karşı WikiLeaks ile mücadele etmek için 'acil müdahale ekibi' kurdu.

Business Insider sitesinin haberine göre bu ekibin WikiLeaks ile 'hangi yolları kullanarak' mücadele edeceği bilinmiyor.

Assange, geçen yıl verdiği bir mülakatta "şu an Bank of America genel müdürünün bilgisayarından çıkan 5GB'lik dosyanın bulunduğu bir sabit diskin üstünde oturuyorum. Bunları dev bir .zip dosyası olarak yayınlamak mümkün ama bu işe yaramaz. Önemli bölümleri bulup onları yayınlayacağız" demişti.

WikiLeaks'in kısa süre sonra Bank of America'ya ait belgeleri yayımlaması bekleniyor.