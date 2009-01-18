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'Hepimiz Filistinliyiz' mitingi başladı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Ankara'da düzenlenen, "Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz" mitingi başladı.

18 Ocak 2009 02:00

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Ankara'da düzenlenen, "Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz" mitingi başladı.

HAK-İŞ, Memur-Sen, MÜSİAD, Mazlum-Der ve Anadolu Genlik Derneği üyeleri, Sıhhiye Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde toplandı.

Mitinge katılanlar, oluşturulan polis noktalarında arama yapıldıktan sonra miting alanına alındılar.

Göstericiler, İsrail aleyhinde ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı ve sık sık tekbir getirdiler.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan göstericiler, ''HAMAS'a selam, direnişe devam'', ''Gazze İsrail'e mezar olacak'', ''Kahrolsun ayakkabı kafalı siyonistler'' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

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