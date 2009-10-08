Türk gazeteciler Günter Wallraff'ın da aralarında bulunduğu Köln'de düzenlenen “En Alttakiler'den Zirvedekiler'e” başlıklı toplantıda buluştu. Ünlü gazeteci Wallraff, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği aracılığıyla Türk meslektaşlarına seslenerek 'Hep daha ileri gitmeyen, geride kalır' dedi.



Ünlü gazeteci, “Kültür Forum Türkiye- Almanya” girişimi tarafından Köln'de düzenlenen ve ATGB'nin de desteklediği “En Alttakiler'den Zirvedekiler'e” başlıklı toplantıda Türk gazetecilerle buluştu.



Yaşadığı ve çalışmalarını yürüttüğü ortamı Türk gazetecilere açan Wallraff, Türkiye'ye ve Almanya'daki Türklere ilişkin deneyimlerini ilginç ayrıntılarıyla anlattığı toplantıda, hep sınırları zorlayarak gerçekleştirdiği gazetecilik çalışmalarıyla esas olarak insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. Gazeteci Osman Okkan tarafından yönetilen toplantıya Almanya'nın çeşitli bölgelerindeki Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarından ve ATGB'den 15 medya çalışanı katıldı.



Wallraff, toplantının ardından misafirlerine sanatsal çalışmalarını da gösterdi. Bu arada ATGB'nin şeref defterine yazdığı şu sözlerle Türk meslektaşlarına bir dayanışma mesajı gönderdi:

“Korkmayın! Hep daha ileri gitmeyen, geride kalır! Sadece cesaret! Dayanışmacı selamlarla.”

Ünlü gazeteci Almanya'daki Türk göçmen işçilerin karşı karşıya olduğu insanlık dışı sorunlara tüm dünyanın dikkatini çektiği kitabı “En Alttakiler”i imzalarken de bu çalışması sırasındaki kimliğini unutmadı: “Gürsel Köksal için. Dayanışmacı selamlarla. En alttan Ali“



Almanya'daki Türk basını



“En Alttakiler'den Zirvedekiler'e” toplantısının ardından gerçekleştirilen görüş alışverişinde de İstanbul'da yaşayan Gazeteci Günter Seufert, bu konudaki gözlemlerini dile getirdi.



Osman Okkan'ın yönetimindeki “Almanya'daki Türkçe basın ve yayın kuruluşlarının deneyimleri, sorunları ve perspektifleri” konulu toplantıda, Seufert'in “dışarıdan” yaptığı gözlemlerle, Almanya'daki Türk gazetecilerin “içeriden” değerlendirmelerinin büyük ölçüde çakıştığı görüldü.



