'Henüz anlaşma sağlanmadı'



Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Bekir'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda henüz bir anlaşma yapmadıklarını söyledi.





Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Bekir İrtegün'ün Fenerbahçe'ye transferi konusunda henüz net bir anlaşma olmadığını söyledi.



Kızıl, Beşiktaş'ın da çok istediği Bekir İrtegün'ün transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini, ancak net bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti.



Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yaptıklarını, Gaziantepspor'dan gidecek futbolcunun kadro yapısını ve gücünü etkilememesini düşündüklerini ifade eden Kızıl, ''Bekir İrtegün'ün Can Arat ve para karşılığında Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri doğru değil. Sayın Nihat Özdemir ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bekir'in bizimle olan sözleşmesi 4-5 ay sonra sona eriyor. Aradaki pürüzler giderilirse Bekir İrtegün Fenerbahçe'ye gider. Yok Fenerbahçe ile anlaşamasak da sorun değil, Bekir ligin ikinci yarasında formamızı giymeye devam eder. İlla gidecek diye de bir çabamız yok'' dedi.



Transfer döneminin başlaması ile yurt içinden ve dışından çok sayıda kulübün futbolcularına talip olduğunu, bir çoğuna da olumsuz yanıt verdiğini anlatan Kızıl, ''Son günlerde bazı futbolcularımız hakkında çok sayıda transfer dedikodusu çıkıyor. Ben ticaret yapmak için kulüp başkanı olmadım. Bu sene adından bahsettirecek bir Gaziantepspor yaratmaya çalıştım. Özellikle Rodrigo Tabata konusunda çok ısrarcı olan kulüplere seslenmek istiyorum; Tabata'yı ben ticaret için getirmedim. Gaziantepspor için getirdim. Taraftarlarımız onu seyretsin, mutlu olsunlar diye aldım. Tabata'yı kesinlikle satmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin'' ifadelerini kullandı.



İbrahim Kızıl, Fransa Birinci Lig ekiplerinden Sochaux takımında futbol yaşantısını sürdüren Dos Santos'u almaktan vazgeçtiklerini, bu oyuncuyu araştırdıklarında, geçmişinin çok iyi olduğunu, ancak son iki sezondur sakatlık nedeni ile pek fazla varlık gösteremediğini öğrendiklerini söyledi.



İkinci yarıya daha iddialı bir takımla girmeyi hedeflediklerini, takviye için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlatan Kızıl, öncelikli olarak forvet ve stoper arayışlarını sürdürdüklerini belirten Kızıl, transfer stratejilerinin olduğunu, kulübün ekonomik şartlarına ve takımın bünyesine uygun transferler gerçekleştirmek istediklerini anlattı. Kızıl, yurt dışında çok kaliteli bir iki forvet adayı ile görüşmelerin devam ettiğini, transferlerin haftaya netleşebileceğini söyledi.



Yapılacak transferlerin katkı yapıp yapmayacağına baktıklarını ifade eden Kızıl, ''Hali hazırda bizi götürebilecek bir takımımız var. Ancak bilindiği gibi bu sezon çok fazla sakatlık yaşadık. Eksik oyuncu nedeni ile kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Ama bunun tedbirlerini ikinci yarıda alacağız. Son haftalarda toparlanmamıza rağmen yine de sıkıntılar yaşadık. Gerekli takviyeleri yaparak, ikinci yarıda daha iyi bir yere geleceğiz. Bu arada arkadan gelen gençlerimiz bana ikinci yarı için güven verdi. Bu oyuncular gelecekte büyük işler yapabilecek kabiliyetteler'' şeklinde konuştu.



İKİNCİ YARI DAHA ÇETİN GEÇECEK



Turkcell Süper Lig'in ikinci yarasının daha çetin mücadelelere sahne olacağını, artık büyük-küçük takım ayrımının ortadan kalktığını vurgulayan Kızıl, ''Şu anda ligin tamamı ve özellikle 4 büyük dedikleri takımlar dahi, eski sezonlarda birinci yarıyı 40-45 puanda kapatırlardı. Genel anlamda şu anda ligde küçük, büyük takım kalmadı. Kimin hangi takımı yeneceği belli olmadığı için, şu anda Gaziantepspor'a bir hedef koymakta yanlış olur ama tabii ki bizim hedefimiz üst sıralarda yer almak. Sakatlıklarımız buna biraz engel oldu, bir iki maç bireysel hatamız oldu. Bunlar da futbolda olabilir ama ikinci devrede bu hataları tamamen telafi etmek amacıyla ne gerekiyorsa onu yapmak için çalışıyoruz. Her türlü önlemimizi alacağız. Ondan sonra da elimizden geldiği kadarı ile minimum hatalarla bireysel hatalar da olsa bunları minimuma çekerek, ikinci yarıda kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum'' dedi.



SAĞLAM: İKİNCİ YARI İSTİKRARLI BİR GAZİANTEPSPOR İZLETECEĞİZ



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, ligin ikinci yarısında daha istikrarlı bir takım izleteceklerini söyledi.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'daki Mardan spor tesislerinde sürdüren Gaziantepsporlu futbolcular, bu sabahki antrenmanda Nurullah Sağlam idaresinde kondisyon çalışması yaptılar.



Sağlam, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarının istikrarsız bir performans sergilediklerini kaydetti. Üç büyük takımın istikrarsız oyunlarının ligi çok etkilediğini ifade eden Sağlam, ''Ligin orta bölümünde sıkışmaların olması, ligin alt bölümündeki 9 puanlı iki takımın üzerindeki diğer takımların arasında sadece birkaç puanın olması ligin istikrarsızlığının en büyük göstergesidir'' dedi.



Kendi takımı açısından da ilk yarıda tam bir istikrar sağlayamadıklarını kaydeden Sağlam, ligin ikinci yarısında takıma yeni bir anlayış oturtmaya çalışacaklarını söyledi. Nurullah Sağlam, ''Takıma oturtacağımız bu yeni anlayışla umut ediyorum ikinci yarı daha farklı, istikrarlı bir Gaziantepspor izleteceğiz. İlk yarıyı iyi bir puanla kapattığımızdan Türkiye Kupası'na bakış açımız biraz daha farklı oldu. Dolayısıyla Türkiye Kupası'na biraz daha fazla konsantre almaya çalışacağız'' diye konuştu.



Gaziantepspor'un başarılı kaptanı Bekir İrtegün de kendisini transfer etmek isteyen kulüplerin, yöneticilerle görüştüğünü söyledi. Sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Bekir İrtegün, transferi konusunda konuşmasının doğru olmadığını kaydetti. Bekir İrtegün, ''Ligin ilk yarısını iyi bir puanla kapattık diyebiliriz. Daha fazla puan da alabilirdik, ancak kendi sahamızda oynadığımız maçlarda hiç beklemediğimiz puanlar kaybettik. Yine de Fortis Türkiye Kupası'nda iyi ilerledik. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Ligin ikinci yarısına da iyi başlarsak, bu sezonu iyi bir yerde bitirebiliriz'' dedi.



Mehmet Polat ve Emrah Eren'in takımdan ayrılmalarına üzüldüğünü belirten Bekir İrtegün, iki oyuncunun da çok kaliteli futbol oynadıklarını belirtti. Bekir İrtegün, ''Bu iki ağabeyimizin aramızdan ayrılması bizi çok üzdü, ama bu da futbolun öbür yüzü. İnşallah bundan sonraki futbol yaşamlarında dikkatli olurlar'' diye konuştu.

