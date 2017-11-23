T24 LogoT24 Logo
Gündem

Henüz açılışı yapılmayan Atatürk anıtına çiçek bırakıp, dua etti

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Bayraklı Belediyesi, yeni hizmet binasının bulunduğu alana 2 metre 70 santim yüksekliğine bir Atatürk heykeli yerleştirildi

23 Kasım 2017 15:54

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Bayraklı Belediyesi, yeni hizmet binasının bulunduğu alana 2 metre 70 santim yüksekliğine bir Atatürk heykeli yerleştirildi. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek heykelin önüne gelen bir kadın, buraya çiçek bıraktı, karşısına geçip dua etti. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bayraklı Belediyesi, Heykeltıraş Can Akdaş tarafından bronz döküm tekniği ile Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği fraklı takım elbisesiyle anıt yaptırdı. 2 metre 70 santim boyundaki Atatürk heykel, dün vinçle belediye binası önündeki 1 metre 60 santim uzunluğundaki kaidenin üzerine yerleştirildi. Gerekli düzenlemelerin ardından açılışı yapılacak anıtın önüne dün saat 14.30\'da gelen bir kadın, elindeki çiçekleri kaidenin üzerine bıraktı, ardından da dua etti. Bu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ, \"Yanılmıyorsam vatandaşımızın belediyemizde bir işi varmış. Heykeli görünce yanına gidip çiçek bırakmış, dua etmiş. Bu görüntüler bizi de çok duygulandırdı. İlçemize çok güzel bir Atatürk anıtı kazandırdık. Vatandaşımızın yaptığı Atatürk sevgisinin dışa vurumudur. Her fırsatta Atatürk’ü ve Atatürk değerlerini unutturmak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böyle Atatürk sevgisi olan güzel insanların olduğunu bilmek bize güç veriyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABayraklı BelediyesiAtatürkResmiBuBayraklı Belediyesi Heykeltıraş Can AkdaşAtatürkün CumhurbaşkanlığıGerekliBayraklı Belediye Başkanı CHP Hasan KarabağHeykeliVatandaşımızınHerAtatürküBöyle Atatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24