T24 LogoT24 Logo
Spor

Hentbolda Süper Kupa Muratpaşa'nın

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) İzmir'de oynanan Kadınlar Hentbol Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor'u 34-29 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

01 Eylül 2018 22:23

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de oynanan Kadınlar Hentbol Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor\'u 34-29 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Celal Atik Spor Salonu\'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor 17-16 önde tamamladı. İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Antalya temsilcisi rakibini 34-29 yenerek Süper Kupa\'nın sahibi oldu. Muratpaşa Belediyespor\'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Muratpaşa Belediyespor üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA İzmirKadınlar Hentbol Süper KupaMuratpaşa Belediyespor Polatlı BelediyesporCelal Atik Spor SalonuMuratpaşa BelediyesporAntalyaSüper KupaTürkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24