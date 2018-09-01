Hentbolda Süper Kupa Muratpaşa'nın

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de oynanan Kadınlar Hentbol Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor\'u 34-29 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Celal Atik Spor Salonu\'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor 17-16 önde tamamladı. İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Antalya temsilcisi rakibini 34-29 yenerek Süper Kupa\'nın sahibi oldu. Muratpaşa Belediyespor\'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Muratpaşa Belediyespor üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.