Hentbolda şampiyon Maliye Milli Piyango



Bayanlar Hentbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında Üsküdar Belediyesi'ni 35-29 yenerek rakibine seride 3-0 üstünlük sağlayan Maliye Milli Piyango, 2008-2009 sezonunun şampiyonu oldu.





Bayanlar Hentbol Ligi’nde 2008-2009 sezonu şampiyonu Maliye Milli Piyango oldu.



Özellikle son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadeleyi kazanan Maliye Milli Piyango, sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Maliye Milli Piyango, final serisinin ilk maçını 31-27, ikinci maçını 36-28 kazanmıştı.



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: 29 - MALİYE MİLLİ PİYANGO: 35

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Pınar Ünlü, Mehtap Işık

Üsküdar Belediyesi: Serpil (Rombescu), Seyhan 2, Portijanko 3, Derya 4, Yeliz 9, Eylem, Crvenkoska 2, Mateescu 1, Merve 3, Esra 2, Çiğdem 3, Betül

Maliye Milli Piyango: Alizar 1 (Öznur), Şenay 3, Esra 7, Yeliz 18, Gülsüm, Ceren 4, Yasemin, Donka 1, Nergiz 1, Mechevska, Eda

Devre: 12-18 (Maliye Milli Piyango lehine)

İki dakika cezası alanlar: Seyhan, Mateescu (2), Derya, Çiğdem (Üsküdar Belediyesi), Mechevska (2), Yasemin, Eda (2), Şenay (2), Donka (Maliye Milli Piyango)



