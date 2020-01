Hentbolda şampiyon Beşiktaş

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Ankara İl Özel İdare'yi 26-25 yenen Beşiktaş, 2013-2014 sezonu şampiyonu oldu.



Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında normal süresi 22-22 tamamlanan maçın uzatma bölümünde Ankara İl Özel İdare'yi 26-25 mağlup eden Beşiktaş, 2013-2014 sezonu şampiyonu oldu.



Süleyman Seba Spor Salonu'nda büyük bir seyirci desteğiyle oynadığı karşılaşmayı kazanarak seride 3-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 6. şampiyonluğu kazandı.



İlk yarısı konuk ekibin 14-12'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı çekişmeye sahne oldu. Normal süresi 22-22 berabere sona eren karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünü 26-25 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, şampiyonluğu elde etti.

Salon: Süleyman Seba

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek

Beşiktaş: İbrahim Demir (Altuğ Taşdemir), Tolga Özbahar 4, Oğuzhan Büyük 2, Rasic 6, Josip, Ercan Aşıkoğlu 2, Ramazan Döne 7, Zelic 2, Ozan Arifoğlu 2, Uğur Çoban 1

Ankara İl Özel İdare: Coşkun Göktepe (Yunus Özmusul), Uğur Erceylan 2, Ali Can Göçmen 9, Yiğit Eröz 2, Tamer Turan 3, Can Çelebi 4, Emre Keskin 5, Emre Özkan

İlk yarı: 12-14

Normal süre: 22-22

İki dakika cezası alanlar: Ali Can Göçmen, Emre Keskin, Tamer Turan, Yiğit Eröz (Ankara İl Özel İdare)



Şampiyon kupasını aldı



Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında, Ankara İl Özel İdare'yi uzatmada 26-25 yenerek 2013-2014 sezonunun şampiyonu olan Beşiktaş, kupasını aldı.

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen törende siyah-beyazlı takıma şampiyonluk kupasını, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi.

Beşiktaşlı hentbolcular kupalarıyla, karşılaşmayı izleyen kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu tribüne giderek, sevinçlerini yöneticilerle paylaştı.

Bu arada, maç sırasında başkan Orman'ı protesto eden bir grup taraftarın karşılaşmanın sonunda da "Kartal Yuvaları'ndan çalınan 500 milyarın hesabı soruldu mu " şeklinde açtığı pankart dikkati çekti.