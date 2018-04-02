Hentbolda Osmangazi Belediyespor kader maçını kazandı

BURSA,(DHA) -OSMANGAZİ Belediyespor, ligde kalma adına büyük önem taşıyan karşılaşmada Eskişehir Şehir Koleji’ni 32-31 yendi. Karşılaşma sonrası Bursa temsilcisi büyük sevinç yaşadı.

Osmangazi Belediyespor, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 21\'inci hafta mücadelesinde sahasında Eskişehir Şehir Koleji’ni konuk etti. Bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puan cetvelinde 11’inci sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi veren Osmangazili hentbolcular, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren bir diğer takım olan Eskişehir Şehir Koleji ile karşılaştı. Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Osmangazi Belediyespor, ilk yarıyı 4 sayı farkla 18-14 önde tamamladı.

KRİTİK BİR GALİBİYET ALDI

Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısı son saniyeye kadar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her iki takımın hem savunmada hem de hücumda tüm varlıklarını ortaya koyduğu karşılaşmanın son iki dakikasına 31-31’lik skorla girildi. Rakibinin hücumunu başarılı bir şekilde savunan Osmangazili hentbolcular, son saniyede bulduğu sayı ile ligde kalma adına hayati önem taşıyan karşılaşmada rakibini 1 sayı farkla 32-31 mağlup etti.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, maç sonunda oyuncuların ve teknik ekibin yanına giderek hepsini tek tek tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)