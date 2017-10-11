Hentbolda Nilüfer Belediyespor 9 yıl aradan sonra Beşiktaş'ı yendi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Nilüfer Belediyespor, şampiyonluk adaylarından Beşiktaş\'ı son anlarda yenmeyi başararak rakibi karşısındaki 9 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Salonu\'nda ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş\'ı konuk etti. Karşılıklı goller ile başlayan zorlu randevunun ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 16-15\'lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda ise oyundaki ritmini artıran Nilüfer Belediyespor, öne geçse de Beşiktaş yeniden skora denge getirdi. Mücadelenin son dakikasına 26-26\'lık eşitlikle girilirken, Nilüfer Belediyespor bitime 20 saniye kala Sergio Barros ile bulduğu gol ile 27-26\'lık skorla avantaj yakaladı. Oyunu iyi kontrol eden Bursa temsilcisi, sahadan da bu skorla galip ayrılarak rakibini 9 yıl aradan sonra mağlup etti. Aynı zamanda Beşiktaş\'ın namağlup unvanı da son buldu.

Nilüfer Belediyespor\'da Mallios 7, Barros ise 6 gol atarak galibiyete katkıda bulundu. Karşılaşma sonrasında ise Bursa temsilcisi galibiyeti taraftarıyla kutladı. Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın ise, oyuncuları kutlayarak \"Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in desteği ile sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturduk. Hedefimiz ligi Avrupa kupalarına gidecek bir yerde bitirmek\" dedi.

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