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Spor

Hentbolda millilere 6 Göztepeli

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nda final oynayıp gelecek sezon Challenge Cup'ta ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Göztepe'den milli takımlara 6 oyuncu birden davet edildi

12 Mayıs 2018 16:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'ni üçüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası\'nda final oynayıp gelecek sezon Challenge Cup\'ta ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Göztepe\'den milli takımlara 6 oyuncu birden davet edildi.
21 Haziran-02 Temmuz tarihlerinde İspanya\'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları\'na katılacak A Milli Erkek Hentbol Takımı\'nın kadrosuna Yunus Özmusul, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Tuğberk Çatkın ve Can Çelebi çağrılırken, Erdoğan Sürer de 20 Yaş Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 21-26 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara\'da kampa girecek U20 Erkek Hentbol Milli Takımı\'nda yer aldı. Genç oyuncu Enis\'in hem U20 hem de A Milli Takım\'da mücadele edeceği bildirildi.

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