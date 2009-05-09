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Spor

Hentbolda hakem skandalı

09 Mayıs 2009 20:33

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde bugün İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Gençlik Merkezi karşılaşmasında hakem skandalı yaşandı.

Ligi 3'üncü bitirecek ekibi belirleyecek serinin 2'nci maçından önce 2 takımın oyuncuları, masa hakemleri ve müsabakayı yönetecek 2 hakemden Can Balak, başlama saati olan 13.00'te salonda hazır bulundu. Ancak ikinci hakem İhsan Özkol gelmediği için karşılaşma başlayamadı.
Cep telefonuyla yapılan görüşmede yolda olduğunu öne süren İhsan Özkol'un salona ulaşmasından sonra karşılaşma, 40 dakika gecikmeyle başlayabildi.

Zonguldak Bölgesi hakemi olan İhsan Özkol'un havayoluyla, Trabzon'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e geldiği için geciktiği belirtildi.

Gözlemci Satılmış Kavacıklı, olayı raporuna yazarken gecikmeli başlayan maçı 32-30 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, seriyi 2-0'a taşıdı. Serinin üçüncü karşılaşması yarın 11.00'de aynı salonda oynanacak.

İzmir temsilcisi rakibini yine mağlup ederse sezonu 3'üncü sırada tamamlayacak.

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