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Spor

Hentbolda Beşiktaş seride durumu 2-0 yaptı

08 Mayıs 2009 00:18

Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off 1. etap ikinci maçında Beşiktaş, Maliye Milli Piyango'yu 35-32 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

İki takım arasındaki serinin 3. karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Salon: BJK Süleyman Seba

Hakemler: Vahit Ersan xxx, Faruk Akman xxx

Beşiktaş: İbrahim xxx, Parshkov xxx 6, Oğuzhan xx 5, Utku xxx 9, Halilagiç xx, Ramazan xxx 8, Bülent xx 3, Zelic xx, Gökhan xx 3, Lisitsa xx 1, Ercan x, Mehmet x

Maliye Milli Piyango: Altuğ xxx (Coşkun x), Enis xxx 6, Dukic x 1, Mesut xx 2, Ümit xx 4, Taner xx 4, Ömer Aslan xx 7, Djuric xx 6, İdris x, Ömer Savaş x, Recep x, Volga xx 1, Berk x 1

İlk yarı: 15-17

İki Dakika Cezası Alanlar: Ramazan, Bülent (2), Utku (Beşiktaş), Ömer Savaş, Ümit, Mesut, İdris, Berk (Maliye Milli Piyango)

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