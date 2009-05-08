Hentbolda Beşiktaş seride durumu 2-0 yaptı

Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off 1. etap ikinci maçında Beşiktaş, Maliye Milli Piyango'yu 35-32 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
İki takım arasındaki serinin 3. karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
Salon: BJK Süleyman Seba
Hakemler: Vahit Ersan xxx, Faruk Akman xxx
Beşiktaş: İbrahim xxx, Parshkov xxx 6, Oğuzhan xx 5, Utku xxx 9, Halilagiç xx, Ramazan xxx 8, Bülent xx 3, Zelic xx, Gökhan xx 3, Lisitsa xx 1, Ercan x, Mehmet x
Maliye Milli Piyango: Altuğ xxx (Coşkun x), Enis xxx 6, Dukic x 1, Mesut xx 2, Ümit xx 4, Taner xx 4, Ömer Aslan xx 7, Djuric xx 6, İdris x, Ömer Savaş x, Recep x, Volga xx 1, Berk x 1
İlk yarı: 15-17
İki Dakika Cezası Alanlar: Ramazan, Bülent (2), Utku (Beşiktaş), Ömer Savaş, Ümit, Mesut, İdris, Berk (Maliye Milli Piyango)