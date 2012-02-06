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Spor

Hentbolda Avrupa serüveni başladı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 13:54

-Hentbolda Avrupa serüveni başladı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Türkiye'nin hentbol branşında Avrupa kupalarında yoluna devam edan iki bayan takımı 4. tur mücadelelerine başladı. Bayanlar EHF Kupası'nda mücadelesini sürdüren başkent ekibi Maliye Milli Piyango, Macar ekibi Vaci NKSE ile 4. turun ilk maçında Ankara'da karşı karşıya geldi. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda, Bulgar hakem çifti Ivan Bashev-Ivan Kostov'un yönettiği maçta Türk ekibi, rakibini 35-28 yenerek, rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etti.  Maliye Milli Piyango ile Vaci NKSE arasında yapılacak rövanş maçı 12 Şubat Pazar günü, TSİ 17.00'de, Macaristan'ın Vac kentinde oynanacak. Müsabakada, Slovenya'dan Ales Veber-Damjan Janes Pargerc hakem ikilisi görev alacak. -Geçen yılın finalisti Avrupa sahalarına dönüyor- Bayanlar Avrupa Çalenç Kupası'nda geçen yılın finalisti Antalya Muratpaşa Belediyesi, 4. turda Çek Cumhuriyeti'nden Sokol Pisek ile karşılaşacak. Her iki takımın anlaşması sonrasında 4. turun her iki maçı da Antalya'da, Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Karşılaşmalarda Kosovalı hakemler Erdoan Vitaku-Arsim Vitaku çifti görev yapacak. İki takım arasındaki ilk müsabaka 17.00'de, rövanş maçı da 15.00'de başlayacak.

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