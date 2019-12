Henry: Ronaldo Messi'den iyi

Dünyanın en iyi futbolcusunun Cristiano Ronaldo mu Lionel Messi mi olduğu tartışmalarına, Barcelonalı Thierry Henry de katıldı. Henry şu an için Ronaldo'nun takım arkadaşı Messi'den daha iyi bir oyuncu olduğunu savunarak herkesi şaşırttı.



Futbol kamuoyu uzun süredir Messi ile Cristiano Ronaldo'dan hangisinin daha iyi olduğunu tartışıyor.



Tartışmalara katılan son isim Barcelona'nın dünyaca ünlü Fransız yıldızı Thierry Henry oldu. 8 yıl Premier Lig'de forma giyen Henry, şu anda Ronaldo'nun takım arkadaşı Messi'den daha iyi olduğunu söyleyerek şaşkınlık yarattı.



Henry, "Öncelikli olarak Messi ve Cristiano'nun iki farklı oyuncu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Her ikisi de orta sahanın her yerinde görev yapabilecek olağanüstü tekniğe sahip oyuncular. Ancak farklılar. Messi bugünlerde daha çok gol atsa da, bana göre başarının ölçüsü kazanılan ünvanlar. Ronaldo geçen yıl hem Premier Lig, hem de Şampiyonlar Ligi zaferlerini yaşadı. Bu yüzden de şu an için Messi'den daha iyi" ifadelerini kullandı.



Messi'nin oyunu her an değiştirebilecek bir yıldız olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "O'nu neden Maradona ile kıyasladıklarını anlayabiliyorum. Ancak dediğim gibi, en azından şimdilik Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu. Gelecekte neler olacağını ise göreceğiz" diye konuştu.