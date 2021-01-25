Henry Onyekuru resmen üçüncü kez Galatasaray'da

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip 650 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.35 milyon Euro.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Nijeryalı futbolcu üçüncü kez Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp kiralama bedeli olarak Monaco'ya 650 bin Euro ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Galatasaray, 11 Haziran 2021'e kadar Fransız ekibine 4.35 milyon Euro öderse oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Galatasaray, Henry Onyekuru'ya ise bu sezon için 750 bin Euro ücret ödeyecek.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."