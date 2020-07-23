Henry Onyekuru: Monaco'ya gelince evime dönmüş gibi hissettim

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, yoluna Monaco'da devam edeceğini söyledi.

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ancak sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle sezonu tamamlayamayarak Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde farklı bir yere sahip olan Nijeryalı futbolcu, BBC'ye verdiği röportajda hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

"Premier Lig'de oynamayı umuyorum"

Onyekuru şunları söyledi: "Benim de planlarım var ama hayat kendi planlarıyla karşımıza çıkıyor. Ben hala hayallerim için çabalıyorum. Belki eski takımım Everton'la olmayacak ama Premier Lig'de oynamayı umuyorum."

"Monaco'da evime dönmüş gibi hissettim"

Kulübü Monaco hakkında da açıklamalar yapan Nijeryalı hücum oyuncusu, "Aspire Akademisi'nde arkadaşım Keita Balde ile birlikte oynayacağım. Fabregas, kulübe geldiğimden beri beni çok iyi karşıladı ve yardımcı oldu. Monaco'ya döndüğümde eve dönmüş gibi hissettim" şeklinde konuştu.