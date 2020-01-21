Onyekuru'nun dönüş tarihi belli oldu

Nijerya'da yakalandığı sıtma nedeniyle hayati tehlike atlatan Henry Onyekuru'nun tedavisi devam ederken, Galatasaray sağlık heyetinin titiz çalışması sayesinde hızlı şekilde sağlığına kavuşan 22 yaşındaki futbolcunun bireysel çalışmalarına devam ettiği ve fizik olarak henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray'ın önündeki 1 Türkiye Kupası ve 2 lig maçını kaçıracak olan Onyekuru'nun 20. haftadaki Kayserispor karşılaşmasıyla beraber takımdaki yerini alması bekleniyor.

Fatih Terim dört gözle bekliyor

Galatasaray'ın ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan temposuz ve yavaş oyunu, Fatih Terim'i alternatif çözümler aramaya itmişti. Onyekuru, Sekidika, Saracchi gibi hızlı oyuncuları takıma katan Galatasaray'da Onyekuru, Fatih Terim'in bir an önce faydalanmayı beklediği bir isimdi. Sıtma engeli olmasa direkt olarak formayı alacak olan Onyekuru, hazır olduğu anda ilk 11'de forma giymeye başlayacak.