Henry Onyekuru bonservisiyle geliyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken, ilk hedefi olan Henry Onyekuru ile anlaşmaya çok yaklaştı. Monaco'da forma şansı bulamayan ve Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı kanat oyuncusunun, sezon sonu satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı öğrenildi.

Monaco ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Sezon sonuna kadar 1 milyon euro kiralama ve Haziran'da da 3 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla tarafların anlaştığı öğrenildi.

Haftaya İstanbul'a gelecek

Toplamda 4 milyon euro'luk (36.1 milyon TL) paketle transferi bitecek olan yıldız oyuncunun da en geç önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.