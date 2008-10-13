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Spor

Henry noktayı koydu

FC Barcelona'nın golcü oyuncusu Thierry Henry, Manchester City'ye transfer olacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

13 Ekim 2008 03:00


FC Barcelona'nın golcü oyuncusu Thierry Henry, Manchester City'ye transfer olacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Basında yer alan haberlerde City'nin yeni sahibi Abu Dhabi United Group'un Barcelona ile görüştüğü ve Ocak ayı transfer döneminde Fransız oyuncunun transferi konusunda anlaşıldığı iddia edilmişti.

Henry'nin Eylül ayında Barça'da olmaktan dolayı mutlu olmadığı, buna da sebebin Pep Guardiola'nın kendisini farklı mevkilerde oynatması ve üst üste yaşadıkları sakatlıklar olduğunu ifade ederken, France Football'a farklı şekilde konuştu.

Henry, City ile çıkan haberlerin bir an önce son verilmesini isterken;

"La Liga'da 3 maçta oynadım ve 2 gol kaydettim. Hasta olduğum için de 2 maçı kaçırmıştım. Lionel Messi ve Samuel Eto'o ikişer kez yedekler arasındaydı Dani Alves ise genelde yedekler arsaında. Guardiola, rotasyon yapıyor. Eğer benim olup olmaman konuşulaşacaksa diğer oyuncular da konuşulmalı. Sadece benim konuşuluyor olmam doğru değil" diye bir açıklama yaptı.

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