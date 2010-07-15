-HENRY MİLLİ TAKIMI BIRAKTI NEW YORK (A.A) - 15.07.2010 - Fransız forvet Thierry Henry, milli takımı bıraktığını açıkladı. Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'nin New York Red Bulls takımına transfer olan Henry, yeni formasıyla katıldığı basın toplantısının öncesinde, milli formayı bıraktığını bildirdi. Fransa'nın 1998'de Dünya Kupası'nı, 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nın kazanan kadrosunda yer alan Henry, Barcelona dışında Monaco, Juventus ve Arsenal'de forma giydi. 124 kez Fransa Milli Takımı'nda oynayan Henry, 51 golle milli takımda en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.