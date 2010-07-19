-HENRY: MALZEMECİ OLARAK DA OLSA DÖNMEK İSTERİM NEW YORK (A.A) - 19.07.2010 - Barcelona'dan ABD'nin New York Red Bulls takımına transfer olan Fransız oyuncu Thierry Henry, bir gün malzemeci olarak da olsa eski takımı Arsenal'e dönmeyi istediğini söyledi. Henry, İngiltere'nin Sun gazetesine yaptığı açıklamada, ''Futbolu bırakınca ne yaparım bilmiyorum, ancak Arsenal'e geri dönmeyi isterim'' dedi. Henry, ''Ne olursa olsun Arsenal'a geri dönmek istiyorum. Malzemeci olarak da olsa o kulüpte tekrar görev almak isterim. Arsenal'i çok seviyorum'' diye konuştu. 1999-2007 yıllarında Arsenal'de oynayan Henry, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 174 gole imza attı.