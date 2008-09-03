Henry gözden düştü

Geçen sezon 24 milyon avro karşılığı Barcelona’ya transfer olduktan sonra, birçok taraftar hücum hattının son parçasınında geldiğini düşünüyordu. İleride Ronaldinho, Eto’o ve Messi ile birlikte Fransız oyuncunun bulunması kasğıt üstünde durdurulamaz bir hücum hattı görüntüsü veriyordu. Fakat öyle olmadı..



‘Titi’ ilk sezonunda taraftarını etkilemekten çok uzak gözüktü. Kendi pozisyonunda oynayamaması ve geçen sene Hollandalı hocasının kendisini hazır değilken oynatması başarısızlığının nedenleri olarak görülüyordu.



MundoDeportivo.es’te yapılan ankete göre Barcelona taraftarı sol kanatta Andres Iniesta’yı, forvette Eto’o nun yanında Bojan Krkic’i, sağ kanatta ise Lionel Messi’yi tercih ediyorlar. Fransız forveti ise ilk 11 de görmek istemiyorlar.



Taraftarlar ayrıca Andrei Arshavin, Diego Capel ya da David Silva’nın transfer edilememesinin ardındani sol kanatın performansına kuşkulu bakıyorlar. Barcelona’nın, geçen hafta oynanan Wisla Krakow ve Numancia maçlarından 1-0 mağlup ayrılması taraftarların bu konudaki şüphelerini iyice arttırmışa benziyor.



