Henkel 2008 için 1.495 milyon Euro kâr açıkladı

2008 mali yılında Henkel'in, satışlarını yüzde 8,1 oranında artırarak 14 milyar 131 milyon avroya, faaliyet karını ise yüzde 9,1 artırarak 1 milyar 495 milyon avroya yükselttiği bildirildi.



Henkel'den yapılan yazılı açıklamada, satışlardaki artışın en önemli nedeninin, Henkel'in Nisan 2008 yılında National Starch firmasının iş birimlerini satın alması olduğu belirtilerek, satışların, döviz kuru etkisinden arındırıldıktan sonra yüzde 11,6 arttığı ifade edildi.



Organik büyümenin, yüzde 3'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2007 yılında 34 milyon avro olan yeniden yapılandırma masraflarının, 663 milyon avroya ulaşmasıyla faaliyet karının 779 milyon avro olarak gerçekleştiği belirtildi.



Açıklamaya göre, şirketin yıllık net kazancı, mali gelirde yaşanan ciddi artış sayesinde, 292 milyon avro yükselerek 1,233 milyar avroya ulaştı.



2009 yılının kalan kısmında, reel ekonomide ve ayrıca finans piyasalarında hakim olan zorlu piyasa koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Henkel'in, organik büyüme açısından içinde bulunduğu piyasalardan yüksek performans göstereceğine inandığı, operasyonel alanda bir dizi önlem alındığı ve buradan yıl boyunca olumlu bir ivme beklendiği kaydedildi.

