Hendek'te traktör kazasında yaralanan çocuk öldü

Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde 7 fındık işçisinin öldüğü traktör kazasından ağır yaralanan 14 yaşındaki Songül Çapat yaşamını yitirdi.

Hendek\'te 18 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Mardin\'den gelerek fındık bahçelerinde çalışan fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu römorkta bulunan 7 işçi ölürken, 9 kişi ise yaralanmıştı. Feci kazada yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde altına alınan 8\'inci sınıf öğrencisi Songül Çapat da hayatını kaybetti.

Söngül Çapat\'ın cenazesi memleketi Mardin\'in Kızıltepe İlçesi\'ne gönderildi. Songül Çapat\'ın annesi 39 yaşındaki Çiçeği Çapat da kazada hayatını kaybetmişti.