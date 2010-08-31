-HENDEK'TE AFİŞ GERGİNLİĞİ HENDEK (A.A) - 31.08.2010 - Sakarya'nın Hendek ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ali İnci'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile çektirdiği fotoğrafın yer aldığı afişin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı binasına asılması, AK Partililer'in tepkisine neden oldu. ''PKK açılımın adı, 'hayır' de vur tokadı'' yazılı afişte fotoğrafın yer aldığı bölüm Türk bayrağıyla kapatıldı. 'Gaffar Okkan Gönül Yolculuğu' Projesi kapsamında 2009 yılının eylül ayında 32 kişilik bir heyetin Diyarbakır'a giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile görüşmesini eleştiren MHP İlçe Teşkilatı yönetimi, parti binasına, Baydemir ile heyette yer alan İnci'nin birbirlerine çiçek verirken çekildiği fotoğraf ile Habur'da bazı PKK'lıların teslimi sırasında çekilen fotoğrafın yer aldığı afişi astı. -AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ- ''PKK açılımın adı, 'hayır' de vur tokadı' ifadesinin de yer aldığı afişe AK Partililer tepki gösterdi. AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanan grubu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Hendek Belediye Başkanı Ali İnci ikna etmeye çalıştı. Gruba seslenen İnci, üç dönem önce MHP'li belediye başkanından koltuğu kırık, arabası yürümeyen, içi boşaltılmış bir belediye teslim aldıklarını belirterek, yaptıkları hizmetler sonucu halkın kendilerini üç kez başkanlığa seçtiğini söyledi. Referanduma halkın yüzde 80 oranında 'evet' oyu vereceğine inandığını ifade eden İnci, ''Bu millet onlara oy vermeyecek. Resimleri asmış olmaları bizim için gurur vesilesidir, devletimiz için her zaman gerekli olan ne ise onu yapmaya gayret ederiz. Sizden bir isteğim var. Kimsenin ateşine benzin veya odun taşıyan olmayın, biz burada böyle bir şey istemiyoruz. İsterlerse ben onlara daha fazla resim vereyim. Ne sıkıntısı var?'' diye konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu da hassas bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Biz bu memleketin mutedil, muhafazakar insanlarını temsil ediyoruz. Bizim kavgayla ve gürültüyle işimiz yok. Gerginlikten ve sıkıntılardan nemalanan bir takım insanlar olabilir. Bir takım tahrikler yapılabilir. Siyaset sabırlı ve akıllı olmaktır. Bu oyunlara alet olmamaktır. Bizim başkanımızdan şüphemiz yok. Başkanımızın hangi amaçla gittiğini, orada neler yaptığını Hendekliler de, Sakaryalılar da, Türkiyeliler de biliyor. Bu tür provokasyonlara gelmeden sakin olalım.'' -İLÇE SEÇİM KURULU AFİŞİN İNDİRİLMESİNE KARAR VERDİ- Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünün afişle ilgili tuttuğu raporun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirmesinin ardından toplanan Kurul'un aldığı kararda, ''Asılan afişin üzerinde bulunan fotoğrafların Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan afiş ve propaganda yasağında olduğu tespit edilmiştir. Afişin indirilmesine karar verilmiştir'' ifadesi yer aldı. Kararın MHP İlçe Başkanlığına iletilmesinin ardından afişte Baydemir ile İnci'nin yer aldığı fotoğraf Türk bayrağıyla kapatıldı. -MHP İLÇE BAŞKANI BÜLBÜL'ÜN AÇIKLAMASI- MHP İlçe Başkanı Levent Bülbül ise gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkez ve il teşkilatının referandum sürecinin memlekete hayır getirmeyeceğini sürekli olarak belirttiklerini söyledi. Partisinin görüşleri ve referandum stratejisi doğrultusunda 'Açılımın adı PKK' dediklerini kaydeden Bülbül, şöyle devam etti: ''Bundan dolayı milletimizin 'hayır' oyu vermesini talep ettik, afişimizde bunu ifade ettik. Bunu ifade ederken de afişimizin yanında rezalet tablosu olarak ifade ettiğimiz Habur fotoğrafını koyduk, diğer tarafa da 2009 yılında Hendek Belediye Başkanının, bir kısım sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yapmış olduğu Diyarbakır gezisinde, Osman Baydemir denilen, memleketin bölünmesi noktasında görüşleri herkes tarafından bilinen belediye başkanına yaptıkları ziyarette, birbirlerine plaket verip gül aldıkları, çiçekleri beraber tuttukları ve birbirlerine jestler yaptıkları dönemin fotoğrafını yayınladık.'' Afişin asılmasının ardından devleti temsil eden yetkililerin kısa süre içinde geldiklerini anlatan Bülbül, ''Bu meselenin toplumda infial yaratacağını ifade ettiler, afişi indirmemizi rica ettiler. Bize ilçe seçim kurulundan fotoğraf kısmının kapatılması veya fotoğrafın olmaması gerektiği yönünde bir karar tebliğ edildi. Karar gereğince meseleyi kriz ortamına sokmamak ve sorumluluk içinde hareket etmek düşüncesiyle genel merkezimizle gerekli görüşmeleri yaptık ve pankartın ilgili kısmının kapatılması cihetine gidiyoruz'' diye konuştu. Bülbül, konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını bildirdi.