Hendek faciası davasında tahliye edilen iki sanık, itiraz üzerine tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin yürütülen davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye Arşın ve Erşan Öztürk'ün 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti. Çıkan tahliye kararına ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları itiraz etti. İtirazlar sonrasında tekrar hakim karşısına çıkan sanıklar, tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 günü patlama meydana gelmiş, 7 işçi yaşamını yitirmiş, çoğunluğu işçi 127 kişi yaralanmıştı.



6 Ocak 2021’de görülen ilk duruşmada dava, ‘fiziki yetersizlik’ nedeniyle 15 Mart’a ertelendi. Mahkemeye heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Davanın ikinci duruşmasında ise, verilen ara karara göre mahkeme tutuklu sanık İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt tahliye edilmiş, Yaşar Coşkun, Hasan Ali Velioğlu, Asiye Angın ve Erşan Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı verilmişti. Tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında ise yurtdışı yasağı ve imza kararı verilmişti.