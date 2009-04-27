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Spor

Henbolda Beşiktaş avantajı verdi: 26-26

27 Nisan 2009 14:20


Hentbolda Beşiktaş, Challenge Kupası yarı final ilk maçında sahasında Romanya'nın Resita takımıyla berabere kaldı.


Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası yarı final ilk maçında, Romanya'nın UCM Sport Resita takımıyla 26-26 berabere kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş büyük bölümünü önde götürdüğü, 13. dakikada 9-4 üstünlük sağladığı rakibine ilk yarıda Ramazan, Valeri, Utku, Gökhan ve Oğuzhan'ın golleriyle etkili olarak devreyi 14-13 önde geçti.

Siyah-beyazlılar kötü başladığı ve ilk 11 dakikasında gol bulamadığı ikinci yarıda, 47. dakikada 21-17'lik skorla rakibinin gerisine düştü. İlerleyen sürede toparlanan ve mücadeleye ortak olan siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 26-26 berabere ayrıldı.

Maçın rövanşı 2 Mayıs Cumartesi günü Romanya'nın Resita kentinde oynanacak ve kupada finale yükselecek ekip belli olacak.

BEŞİKTAŞ: 26 - UCM SPORT RESITA: 26
Salon: BJK Süleyman Seba
Hakemler: Evgenij Zotin xx, Nikolaj Volodkov xx (Rusya)
Beşiktaş: İbrahim xx, Bülent xx 1, Zelic xx 1, Halilagiç xx 2, Oğuzhan xx 3, Valeri xx 5, Ramazan xxx 8, Utku xx 4, Gökhan x 2, Federov x, Yılmaz x
UCM Sport Resita: Damjanovic xx, Butulija xxx 10, Cuciula x 1, Tucanu x, Piraianu xx 3, Pasic xxx 5, Ciubotariu x 1, Rohozneanu xx 3, Vaidasigan x 1, Filip x, Parvan xx, Stan x 1, Irimescu xx 1
İlk Yarı: 14-13
2 Dakika Cezası Alanlar: Gökhan (3), Zelic, Valeri (Beşiktaş), Butulija, Parvan, Rohozneanu, Pasic (2) (UMC Sport Resita)
Diskalifiye: 56.23 Gökhan, 59.42 Ramazan (Beşiktaş)


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